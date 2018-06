Jawel, déze broek is weer helemaal terug en dit zijn de leukste nieuwe exemplaren

‘Terug? Was-ie ooit weg dan?’ zul je denken, terwijl je je in driekwartbroek gestoken benen over elkaar slaat. Nou, hij was dus echt een tijdje uit, maar volgens modekenners is-ie nu weer helemaal in, dus je kunt met een gerust hart die capri achteruit je kast trekken. Of aan laten.

Volgens de Amerikaanse ELLE, dat er altijd als de kippen bij is als het gaat om trends, is de driekwart broek namelijk weer bon ton. Extra zomers wordt de koele broek met een strooien hoedje erbij, of met deze tas die een hit is op Instagram.

We zetten de leukste exemplaren onder de vijftig euro voor je op een rij. Op ééntje na zijn ze trouwens zelfs allemaal onder de €40,-!

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: ELLE. Beeld: Getty