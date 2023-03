Droge en gebarsten lippen? Volgens dermatologen zijn dít de oplossingen

Volgens dermatologen zijn droge en gebarsten lippen goed te verhelpen. We delen de oplossingen die zij adviseren om je lippen weer zacht en gehydrateerd te maken.

Zorg voor hydratatie

De meest voorkomende oorzaak van droge lippen is, je raadt het al, uitdroging. Dit kan komen door een droge lucht, te weinig vocht of teveel blootstelling aan de zon. Probeer daarom voldoende water te drinken en ga na of de luchtvochtigheid in je huis of op je werk niet te laag is.

Ook is het verstandig om je lippen in te smeren met een lippenbalsem met SPF. Zo voorkom je dat je lippen nóg droger worden en dat ze als gevolg daarvan gaan barsten. Gebruik je een lippenbalsem met SPF, dan is het belangrijk om deze meerdere keren per dag aan te brengen. In veel lippenbalsems is het SPF-gehalte namelijk relatief laag, waardoor één keer smeren niet genoeg is.

Bekijk je geneesmiddelen

Ook sommige geneesmiddelen kunnen ervoor zorgen dat je droge en gebarsten lippen krijgt. Dit kan onder andere voorkomen als je plastabletten gebruikt, of middelen tegen acné. Heb je een vermoeden dat de droogheid van je lippen hiermee te maken heeft, dan kan in overleg met je behandelend arts de hoeveelheid per dag iets worden verlaagd.

Vermijd speeksel op je gebarsten lippen

Veel mensen zijn geneigd om hun droge lippen nat te maken met hun tong. Dat is echter geen goed idee, want daardoor drogen je lippen juist alleen maar meer uit. Het tijdelijke vocht op je lippen zal namelijk verdampen, waarbij het resterende vocht dat nog in je lippen aanwezig was, zal worden meegenomen.

Bovendien bevat speeksel amylase; een enzym dat eiwitten in je huid kan afbreken, waardoor de huid van je lippen moeilijker herstelt. Vooral in het geval van gebarsten lippen is dat niet bevorderlijk, omdat de geneestijd hiervan doorgaans langer is.

Gebruik de juiste producten

Als je droge en gebarsten lippen hebt, is het extra belangrijk om je lippen te verzorgen. Onthoud hierbij dat niet alles wat goed lijkt, dat ook daadwerkelijk ís. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld geneigd om de droge velletjes van hun lippen af te scrubben, terwijl dit de gevoelige huid van de lippen juist alleen maar meer kan beschadigen.

Wat daarentegen wél goed is, is om je lippen te verzorgen met een vette lippenbalsem. Pure vaseline en olie zijn hiervoor volgens dermatologen het beste, omdat deze geen ingrediënten en conserveringsmiddelen bevatten die de lippen nog meer zouden kunnen uitdrogen.

Een contactallergie kan eczeem rondom de lippen veroorzaken. Veelvoorkomende oorzaken hiervan zijn lippenstift, tandheelkundige producten en medicinale zalfjes, zoals koortslipcrème. Neem je verzorgings- en make-up producten daarom eens goed onder de loep, zodat je zeker weet dat het daar in elk geval niet aan kan liggen.

