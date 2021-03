Vergeet handcrème: dit masker maakt jouw droge handen zijdezacht

Na de koude wintermaanden is de kans groot dat je handen wel een oppepper kunnen gebruiken. De huid kan door de kou, wind en regen droog en gebarsten zijn. Inderdaad last van zeer droge handen? Stop dan met handcrème smeren, want dit avocado masker doet wonderen.

En je maakt het nog heel gemakkelijk zelf ook.

Advertentie

Beter dan handcrème

Handcrèmes zijn er in allerlei soorten en maten. De schappen liggen er vol mee; cremes met allerlei bijzondere ingrediënten en veelbelovende recensies, variërend van betaalbaar tot flink aan de prijs. Toegegeven, sommige cremes werken zeker. Maar je kunt het ook over een andere boeg gooien, en jezelf een kleine spa-ervaring at home gunnen.