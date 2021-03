Droge huid na het douchen? Grote kans dat het híerdoor komt

Hoe kan het toch dat je juist na het douchen last hebt van een droge huid? Ligt het aan je verzorgingsproducten, is het water niet goed van kwaliteit of droog je je lijf te ruw af? Libelle zocht het voor je uit.

Eigenlijk is het heel simpel: te vaak douchen is slecht voor je. Het warme water dat we gebruiken om onszelf mee af te spoelen, zorgt er namelijk voor dat het vetlaagje dat op onze huid zit langzaam verdwijnt. En laat dat nou net je beschermlaag zijn.

Vet

Amper een halve eeuw geleden wasten we onszelf één keer per week. Dat gebeurde in een zinken teil gevuld met water waar de hele familie gebruik van maakte. Het bespaarde misschien wel water, maar erg hygiënisch was het niet.