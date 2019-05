Droog haar? Dit kunnen de oorzaken zijn

Lukt het jou maar niet om je haar net zo stralend te houden als wanneer je net van de kapper komt? Er zijn een paar kleine dingen die je kunt doen om droog haar weer te laten stralen.



Droog haar komt veel voor. Een goede shampoo of conditioner kunnen helpen om droog haar te herstellen, maar het is nóg belangrijker om erachter te komen wat de oorzaak van je dorre bos is, zodat je het probleem daar al kunt aanpakken.

Meest voorkomende oorzaak

Volgens de Amerikaanse expert Dr. Tina Kinsley is de meest voorkomende oorzaak van droog haar “alles wat we doen om de stijl te krijgen die we willen.” Denk aan: fohnen, krullen of stijlen, maar ook een permanent of het verven van je haar. Al deze dingen kunnen een oorzaak van droog haar zijn.

Wat je daartegen kunt doen? Blijf weg van warmte en gebruik regelmatig een masker voor je haar zodat het er snel weer beter uit gaat zien.

Te vaak wassen

Een andere, onverwachte oorzaak, van droog haar is je haar te vaak wassen. Een of twee dagen tussen twee wasbeurten is vaak genoeg voor de meeste haartypes. Hierdoor worden natuurlijke oliën behouden en word je haar minder snel droog.

Borstel je je haar vaak meteen als je onder de douche vandaan komt? Op dat moment is je haar het kwetsbaarst en kunnen de haarpunten beschadigen.

Zon

Ben je een echte zonliefhebber? Dat levert je een mooi kleurtje op, maar je haar wordt er vaak wat minder mooi van. Het dragen van een hoed en het vermijden van de sterkste zon kan dat voorkomen. Ook zijn er speciale SPF-sprays voor je haar verkrijgbaar. Deze spray beschermd niet alleen je haar, maar ook je hoofdhuid.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock