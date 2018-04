Déze droogshampoo is nog niet verkrijgbaar maar toch staan er al 2000 mensen op de wachtlijst

Als we een product de uitvinding van de eeuw mogen noemen, dan staat droogshampoo toch wel hoog in ons lijstje. Maar het kan een flinke klus zijn om de juiste variant voor jouw haar te vinden. Dat blijkt uit de lange wachtlijst voor dit nieuwe product.

Maar een wachtlijst voor droogshampoo? Gaat het echt zo ver? Wel als we het beautymerk ‘Verb’ mogen geloven. Het merk werkt al een tijdje aan een droogshampoo. Het product is nog niet verkrijgbaar, maar toch staan er al 2000 mensen op de wachtlijst.

Haarkleur

De reden dat mensen het product zo snel mogelijk in huis willen hebben, is omdat het een bijzondere eigenschap heeft: het houdt rekening met de kleur van je haar. Door verschillende varianten aan te bieden, laat het product geen witte waas achter, maar doet-ie nog wel het werk wat je van een droogshampoo gewend bent. Vanaf 1 mei is het verkrijgbaar in de webshop. Misschien toch het proberen waard?

Bron: Elle.nl. Beeld: iStock.