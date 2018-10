Droogtrommeldoekjes kunnen een heel vervelende bijwerking hebben

Droogtrommeldoekjes zorgen ervoor dat je was lekker ruikt en je kleding extra zacht aanvoelt. Toch zit er volgens sommige mensen ook één groot nadeel aan de doekjes: je zou er namelijk acne van kunnen krijgen.

Op de site Reddit vertelt een gebruiker over haar negatieve ervaring met de doekjes.

Droogtrommeldoekjes

De vrouw vertelt dat ze al een jaar op zoek is naar de oorzaak van haar plotselinge acne-uitbraak, maar tot op heden niks kon vinden. Omdat ze weleens had gehoord dat bepaalde wasmiddelen en wasverzachters voor acne kunnen zorgen, besloot ze onlangs over te stappen op andere producten. Ook stopte ze met het gebruik van droogtrommeldoekjes. Vooral dit laatste had volgens haar een zeer positief effect op haar huid.

Vettig laagje

“Mijn dermatoloog vertelde me dat droogtrommeldoekjes inderdaad bij sommige mensen voor acne kan zorgen. De doekjes laten een vettig laagje achter op je kleding en beddengoed, wat in je poriën kan gaan trekken. Daarom zijn de doekjes ook zo vet als je ze in droger stopt en zo droog als je ze er weer uithaalt.”

Bron: Reddit. Beeld: iStock