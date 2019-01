Híer kun je de 'druppeljurk' die Janny in 'Heel Holland bakt' droeg kopen

Naast de baksels en uiteraard Maroeska, werd zondag ook de jurk die Janny van der Heijden aanhad in Heel Holland bakt druk besproken op Twitter.

Het jurylid, dat meestal in keurige mantelpakjes alle baksels proeft, droeg nu een wel heel toepasselijke jurk.

Drup…

De jurk van de Nederlandse ontwerper Michael Barnaart lijkt wel in gesmolten chocolade gedipt te zijn. “Ik hoor iets druppelen”, grapte André van Duin dan ook over het kledingstuk van zijn collega. Nou had Janny ‘m in de kleuren zwart met beige, maar de jurk is ook verkrijgbaar in bijvoorbeeld roze met wit, rood met blauw of groen met zwart. Prijskaartje? 249 euro. Je kunt de ‘dripping tricomatic’-jurk hier bestellen.

Bron: Twitter. Beeld: Roland J Reinders/Omroep Max

