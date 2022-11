Duik je kast in: déze iconische sneaker is terug van weggeweest

Mocht je deze sneakers dus nog ergens onderin je kast hebben liggen, haal ze weer tevoorschijn. En anders zijn ze ook zeker het kopen waard, ze kosten rond de 90 euro.

Geschiedenis van de schoen

De Adidas Samba gaat al wat jaartjes mee: de schoen bestaat al sinds de jaren vijftig. In Brazilië werd destijds het wereldkampioenschap gehouden en het Duitse merk Adidas ontwierp hiervoor de voetbalschoen. Het model werd ‘Samba’ genoemd, naar het populaire Braziliaanse dans- en muziekgenre. De sneakers waren vanaf het begin een groot succes en zijn sindsdien in verschillende varianten verschenen. Het klassieke model is zwart met witte strepen en heeft een rubberen zool. Die zorgde destijds voor meer grip op het voetbalveld.

Laat je inspireren

Het fijne aan de Samba is dat-ie lekker zit, redelijk betaalbaar is én makkelijk te combineren. Je kunt hem dragen met een wijde broek, een rok of een jurk. En ook niet onbelangrijk: de schoen is tijdloos. Inspiratie nodig? Kijk hier maar eens:

Bron: HLN