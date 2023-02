Dun haar verven? Zo laat je het voller lijken

Zorg dat de wortels iets donkerder zijn

Je wortels iets donkerder verven geeft optisch meer volume aan je haar. Zulke ‘shadow roots’ kun je op twee manieren krijgen. Je houdt een paar centimeter van je eigen, donkerdere haarkleur óf je laat je wortels met een donkerdere toner aanzetten. Door wat volumepoeder of spray op je wortels te gebruiken en je scheiding zigzag te dragen, lijkt het nóg voller.

Ga voor meerdere kleuren in plaats van één vlakke

Een perfecte manier om je haar leven in te blazen, is door high- en lowlights te gebruiken. Één vlakke kleur tot aan je wortels laat de (dunne) textuur van je haar namelijk opvallen, vooral als het vaal wordt. Probeer liever een balayage of babylights — subtiele highlights bovenop het haar en rond je gezicht.

Kies subtiele kleuren

Als je wilt dat je dunne haar je gezicht complimenteert, dan kun je beter niet voor een extreem tegenovergestelde van je eigen haar- en huidskleur gaan. Gitzwart geverfd haar bij een heel lichte huid zorgt er bijvoorbeeld voor dat je sneller je hoofdhuid ziet, waardoor je fijne haar nog dunner lijkt. Zeker als je eigen haar ook heel licht is en gaat uitgroeien. Toch is een kleur die te veel op je huidskleur lijkt eveneens geen aanrader. In dat geval verlies je de dynamiek in je haar en kan je uitstraling flets worden. Ga liever voor een tint die dicht bij je eigen haarkleur ligt en haal deze op met kleurschakeringen zoals highlights.

Ga je zelf aan de slag met haarverf? Libelle legt uit hoe je die vervelende verfvlekken op je huid voorkomt.

Bron: Feeling.be, Elle.com