Het is de angst voor elke diereneigenaar: afscheid moeten nemen van het lieve beestje. Voor Nicolette van Dam was dit afgelopen week het geval. Op Instagram deelt ze dat ze dit verdrietige nieuws al een paar dagen aan het uitstellen was. Dat deed ze omdat ze het echt nog een plekje moet geven, schrijft ze.

Het hondje Lucky was verlamd na een hernia en dat is dan ook de reden dat ze afscheid van beestje hebben moeten nemen.

Ongelukkig

In de Instagram post deel Nicolette dat het hondje Lucky onverwachts een hernia kreeg, waarna hij verlamd raakte. Het beestje werd daarom met spoed geopereerd, in de hoop dat hij ooit weer zou kunnen lopen. De kans dat dit goed zou komen, was 50/50. Toch besloot de familie ervoor te gaan en hebben ze een aantal weken hoop gehouden, zoals de presentatrice in de post omschrijft.