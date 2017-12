Dít is de duurste outfit van Kate Middleton van 2017

Als je denkt aan een peperdure outfit én Kate Middleton, dan verwacht je een heus klapstuk. Toch is de duurste outfit van 2017 van de Britse royal niet ontzettend bijzonder. Je ziet aan de jurk zélf niet dat ‘ie zo duur is.

In Parijs droeg Kate in maart dit jaar een chic mantelpak van Chanel. Daar droeg ze ook een handtas van Chanel bij en ze had oorbellen van Cartier in. Alleen het mantelpak kost al 14.470 euro.

Thuis

Kate is momenteel ongeveer halverwege haar zwangerschap: in april 2018 verwachten zij en prins William hun derde kindje. Kate heeft aangegeven dat ze graag thuis bevalt, als het eenmaal zover is. Dat is ongebruikelijk voor de Britse royals, hoewel het in Nederland heel normaal wordt gevonden. Van George en Charlotte beviel ze in het Londense St. Mary’s ziekenhuis.

