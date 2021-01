Dit zijn de duurste outfits die de Britse royals hebben gedragen

Het slotweer van januari dit weekend zal winters en koud zijn. Maar ook schijnt de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. Alleen in het uiterste zuiden is er nog wat kans op een paar sneeuwvlokken.

De temperatuur stijgt naar 1 tot hooguit 3 graden. Vooral de nacht naar zondag zal het koud zijn: er zal matige vorst zijn met misschien wel -7 graden.

Bijna overal droog

Nog meer leuk nieuws: het natte weer is na vrijdag voorbij. Het zal niet alleen droog worden dit weekend, maar de zon zal ook tevoorschijn komen. Althans, vooral in het noorden en in midden van het land. In het zuiden komt meer bewolking voor en in het uiterste zuiden is er zaterdag nog wel kans op neerslag en misschien zelfs nog wat natte sneeuw. Al is dat verwaarloosbaar.

Goed wandelweer

Zondag nóg kouder De temperatuur stijgt zaterdag naar maximaal 1 graad in Groningen Drenthe en Overijssel. Op andere plekken in Nederland wordt het zo’n 3 graden. In combinatie met wat wind kan de gevoelstemperatuur wel enkele graden onder het vriespunt zakken. Wil je dus wandelen , vergeet dan je sjaal, muts en handschoenen niet. Zondag zal de dag overigens wel flink koud starten. Maar ook dan zal de zon flink schijnen en is het wél overal droog. De temperatuur wordt die dag niet hoger dan 1 tot 3 graden en daarmee is het vrij koud. Normaal is het eind januari namelijk zo’n 5 tot 7 graden. Krijg je bij het lezen van deze koude temperaturen al koude handen? Zó maak je kleine hittepitzakjes voor onderweg:

Bron: Weeronline. Beeld: Getty Images