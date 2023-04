Een chique cat-eye zonnebril net als Meghan Markle? Hier vind je ’m onder de 30 euro

In 2019 spotten we Meghan al regelmatig met dit model van Le specs. Deze valt overigens niet in de categorie onbetaalbaar, want met z’n 54 euro voor een zonnebril is-ie een stuk goedkoper dan andere design zonnebrillen. Maar toch... Gezien de dure tijden, letten we graag op de kleintjes!

Deze 8 lookalike cat-eye zonnebrillen zijn allemaal onder de 30 euro:

Cateye via Parfois Beeld Parfois

1. Cateye via Parfois voor € 25,99

Cateye via Pieces Beeld Pieces

2. Cateye via Pieces voor € 14,99

zonnebril cateye via H&M Beeld H&M

3. Zonnebril via H&M voor € 8,99

Aire zonnebril Beeld Zalando

4. Aire zonnebril via Zalando voor € 23,40

Vipentea zonnebril Beeld Wehkamp

5. Vipentea zonnebril via Wehkamp voor € 18,99

Other Stories zonnebril Beeld H&M

6. Other Stories zonnebril via H&M voor € 29

retro zonnebril Beeld Mango

7. Mango retro zonnebril voor € 22,99

Marais x Sunglasses Beeld H&M

8. Marais x Sunglasses via H&M voor € 29,99