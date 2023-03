Een keer iets anders dan sneakers? Déze schoen is het helemaal dit voorjaar

De loafer is helemaal je-van-het deze lente. Waar sneakers elke outfit een sportieve touch geven, wordt je look met een paar loafers juist meer sophisticated.

De naam van de schoen komt van het Engelse woord ‘loafing’, wat zoiets als ‘lazing around’ betekent. Loafers zijn dus bedoeld als ‘schoenen voor luie dagen’. Hierdoor zijn ze perfect als alternatief voor sneakers.

In het najaar van 2022/2023 zagen we de loafers al met hele dikke zolen. In het voorjaar van 2023 zien we de scholen een tikkeltje vrouwelijker. Iets minder chunky, en juist in wit, beige of creme, een vrolijke print óf kleur, maar natuurlijk zit je met zwart ook altijd goed.

De leukste loafers op een rij

Maje, €335,- Beeld De Bijenkorf

Je koopt ze hier.

Omoda, Bibi Lou moccasins, €144,95 Beeld Omoda

Je koopt ze hier.

Manfield loafers, €109,99 Beeld Wehkamp

Je koopt ze hier.

Selected loafers, €69,95 Beeld Selected

Je koopt ze hier.

H&M chunky loafers, €34,99 Beeld H&M

Je koopt ze hier.

Hoe combineer je loafers?

Waar niet mee? Ga voor de Franse je-ne-sais-quoi-look met een gestreepte blouse of een pull-over met lange mouwen, en daaroverheen een oversized blazer of wollen jas. Combineer ze met een mooie pantalon of ga voor supervrouwelijk en draag ze met een mooie jurk of rok.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Felicia Akerstrom (@fakerstrom) op 16 Mar 2023 om 12:52 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Caroline Blomst (@carolineblomst) op 16 Mar 2023 om 12:52 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Mané Antonyan (@manushik) op 16 Mar 2023 om 12:53 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door B o g u n i a 🕊 (@boguniaa87) op 16 Mar 2023 om 12:52 PDT

Of combineer ze met een leren broek...

Bron: Freundin.de