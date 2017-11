Dít eenvoudige kapsel verovert momenteel het hele internet

Het is makkelijk én ontzettend hip: de zogeheten octopus-knot.

Inmiddels staat Instagram vol met foto’s van meiden die hun haren zo dragen.

Zo gepiept

Het is eigenlijk niets meer dan een knot waarbij er allerlei plukken nog uitsteken. Die werk je niet weg, maar laat je lekker gewoon loshangen. Of je nou krullen hebt of juist wat steiler haar, het staat iedereen. Nonchalant en toch ergens wel charmant.

Is het iets voor jou? Of voor je (klein)dochter?

Figa hobotnica bo hit letošnjega poletja 😍 #octopusbun #beautytrends #hairdo #loveit Een bericht gedeeld door Grazia Slovenia (@grazia_si) op 30 Mei 2017 om 1:54 PDT

Beachhair #octopusbun 🐙 #hippiegirl #beachstyle #blondehair #summerlove #loosebun #hairbun #updohair #beachwaves #nixlosmitmasha Een bericht gedeeld door Lisa | 26 | Kiel (@lisaauskiel) op 30 Mei 2017 om 7:25 PDT

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock