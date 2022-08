Eerste grijze haren gespot? Slik deze vitamine om vergrijzing te vertragen

Voordat je iets aan een probleem kunt doen, is het handig om te weten hoe het ontstaat. Zo ook bij grijs haar.

Een kleurrijk of kleurloos dakje?

We beginnen met een leuk feitje: elke haar is in de basis grijs. Dit zie je niet dankzij het pigment melanine. Stoppen je cellen met de productie hiervan, en dat gebeurt als je ouder wordt, dan verdwijnt ook de kleur uit je lokken. Hoe je je grijze lokken pluisvrij houdt, zochten we eerder voor je uit. Bepaalde vitamines zijn betrokken bij de synthese van melanine. Ben je er nog niet klaar voor om met een kleurloos dakje door het leven te gaan? Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je deze vitamines voldoende binnenkrijgt.

Goede bronnen

De vitamine in kwestie is B12. Deze is veelvuldig aanwezig in dierlijke producten als zuivel, vlees, vis en eieren, maar je vindt ’m ook in gedroogd zeewier en algen. Een kleine kanttekening bij die laatste twee: het betreft hier een variant van B12 die minder goed door je lichaam wordt opgenomen. Je kunt B12 ook in supplementvorm slikken, maar een natuurlijke bron heeft de voorkeur.

Nog meer goede bronnen

Naast B12 bevorderen ook koper en de vitamines C, A en E de productie van melanine. Koper zit vooral in orgaanvlees, vis en schaal- en schelpdieren, al kun je het ook halen uit groente, fruit, noten, granen en cacao. Verder: eet verschillende soorten fruit (aardbeien, sinaasappels, bessen) voor vitamine C, dierlijke producten als vlees, zuivel, vis en eieren voor A en (onder andere) zonnebloempitten, hazelnoten, garnalen en spinazie voor E.

Wat kun je verder doen om grijs haar te voorkomen?

Hoewel erfelijke factoren een grote rol spelen in het verkleuren (of eigenlijk: ontkleuren) van je haar, kun je veel schade op allerlei gebieden voorkomen door er een gezonde levensstijl op na te houden. Roken is funest voor zo ongeveer alles, dus ook voor je haar. Het remt namelijk de productie van melanine. Van stress is niet onomstotelijk bewezen dat het je een grijslokje maakt, maar prettig of goed is het sowieso niet, dus probeer toch maar zo min mogelijk stress te hebben. Op zoek naar high- en lowlights voor je grijze haar?

*Disclaimer: je krijgt niet écht twee grijze haren terug voor die ene die je hebt uitgetrokken, zoals we in het intro grapten. Pfiew.