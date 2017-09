Op dít eiland is je insmeren met zonnebrand binnenkort verboden

Hoewel hier de herfst al stiekem voor de deur staat, is het op sommige plekken op onze wereld áltijd zonnig.

Zo ook op het Amerikaanse eiland Hawaii. Het is er eigenlijk altijd warm en dat betekent dat het 365 dagen lang prima strandweer is.

Weg koraal

Veel toeristen en Amerikanen zelf gaan daarom naar het eiland dat middenin de oceaan ligt. Maar dat heeft gevolgen, blijkt. En wel voor het koraal. Er zit namelijk een stofje in zonnebrand, oxybenzon, dat het koraal aantast. Het koraal breekt hierdoor sneller af. En dus mogen mensen geen zonnebrand meer opsmeren als ze hier komen zonnen en zwemmen.

Doei tube

Want natuurlijk smeer je zelf maar een klein laagje op van het spul, maar als je álle honderdduizenden mensen bij elkaar optelt die in de zee plonsen… Dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. De situatie wordt steeds ernstiger: “Op veel plaatsen smaakt het zeewater gewoon naar kokos”. En 1 druppel van het relatief onbekende oxybenzon is al genoeg om 16 miljoen liter water te vervuilen.

Bron: Trouw. Beeld: iStock