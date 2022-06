Eindelijk: de bikinitrend van deze zomer maakt ons erg blij

En die hoge broekjes hebben zo hun voordelen…

Voordelen van deze bikinitrend

Hoe hoger het broekje, hoe langer je benen namelijk lijken. En dat is iets wat altijd mooi is meegenomen. En als je wat onzeker bent over je buik, dan is het ook wel zo fijn dat het broekje tot over je navel valt. Daarnaast is het ook zo dat wanneer je wél ontzettend trots bent op je taille, zo’n hoog broekje die taille juist extra accentueert. Dit broekje is dan ook bij uitstek geschikt voor elk lichaamstype.

Corrigerende varianten

Het fijne is dat je voor zo’n hoog bikinibroekje niet ver hoeft te zoeken, bijna elke webshop heeft er momenteel wel een paar in hun collectie. Keuze genoeg dus! Sommige webshops komen ook nog eens met corrigerende varianten, die net zoals corrigerend ondergoed werken: ze maken je buik wat platter, waardoor je taille slanker oogt.

Inspiratie bikinitrend

Nieuwsgierig naar hoe zo’n hoog bikinibroekje eruit ziet? Wij zetten hier wat leuke looks voor je op een rijtje ter inspiratie.

Bron: Instagram