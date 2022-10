Éindelijk de wimpers die je wilt: waarom vrouwen massaal aan mascara cocktailing doen

Maar hoe werkt het nu precies? Wij leggen het je hier uit.

Wat is mascara cocktailing?

In ons leven gaan er heel wat mascara’s doorheen. Het vinden van de perfecte mascara lijkt onmogelijk, want elke mascara heeft wel iets wat je niet of juist wel bevalt. De kans is dan ook groot dat je meerdere mascara’s in je make-up tasje hebt zitten en voor deze beautytrend komt dat bijzonder goed uit. Mascara cocktailing houdt in dat je meerdere lagen van verschillende mascara’s aanbrengt.

Zó ga je te werk

Voor deze techniek is het belangrijk dat je op een schoon canvas begint, zorg er dus voor dat er geen restjes mascara op je wimpers zitten. Begin als eerste met een mascara die ervoor zorgt dat je wimpers goed uit elkaar staan, dus die niet voor een klonterend effect zorgt en een fijn borsteltje heeft. Ga in een zigzag-beweging met deze mascara over je wimpers heen en doe dit meerdere keren. Laat het geheel even drogen en pak er dan een mascara bij die voor volume zorgt en een wat dikkere textuur heeft. Nu je wimpers goed uit elkaar staan, is de kans op klontjes veel kleiner. Ga meerdere keren met deze mascara over je wimpers heen en je zal zien dat de combinatie van mascara’s voor een prachtig resultaat zorgt.

Handige video

In deze video laat een TikTokker zien hoe ze te werk gaat:

Bron: TikTok, HLN