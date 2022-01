Als we Karen Haller van The little book of colour mogen geloven, zorgen felle kleuren ervoor dat we ons zelfverzekerder voelen. Dit fenomeen wordt dopamine dressing genoemd en is een goed excuus om wat nieuwe, blauwe kledingstukken te scoren.

Kobaltblauw

Electric blue kun je vergelijken met kobaltblauw, een kleur die al eeuwenlang geliefd is bij kunstenaars. In de 19e eeuw werd het pigment geproduceerd als alternatief voor ultramarijn, het traditionele en destijds populaire blauwe pigment. Al jarenlang wordt kobaltblauw omarmd door de modewereld, maar dit jaar lijkt de kleur nog vaker op te poppen.

Combineren

Electric blue geeft iedere outfit een instant boost en is ook nog eens makkelijk te combineren. De kleur staat prachtig met zwart, wit en grijs, maar er wordt ook aangemoedigd om deze blauwe tint te laten clashen met een andere knalkleur als oranje. Denk aan een kobaltblauw pak met een oranje blouse of een felroze jas. Inspiratie nodig? Dit zijn de mooiste blauwe outfits:

4x een ceintuur om je outfit helemaal mee af te maken:

Bron: Lapraire , &C