De meest elegante kleding voor op kantoor als het buiten bloedheet is

Ten tijde van hoge temperaturen is het vaak lastig om jezelf in comfortabele noch elegante kleding te hijsen. Er wordt vaak verteld over wat je níet kunt dragen op kantoor, maar wat is nu wel een geschikt kloffie?

Het hangt natuurlijk van de bedrijfscultuur af, maar toch is het handig om een leidraad te hebben.

Comfortabel

Om het comfortabel te houden wanneer het buiten bloedje heet is, kun je het best kiezen voor lichte stoffen en wijde kleding, tipt telegraaf.nl. De lichte kleuren absorberen de warmte niet wat een stuk zal schelen. Daarnaast kun je het beste kiezen voor ademende stoffen als katoen of linnen en juist polyester vermijden. En geloof het of niet: ook wol is een goede keuze. Dit ademt goed en weegt weinig.

Kleding

Een kort mouwtje of een driekwartbroek kan doorgaans prima op de werkvloer. Ook een jurk wordt vaak gewoon geaccepteerd mits deze een lange lengte heeft.

Ziedaar: een heleboel inspiratie.

Beeld: iStock