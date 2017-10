Déze enkellaarsjes van H&M zijn dé hit van dit najaar

Een nieuw seizoen vraagt om een nieuwe schoen. Dat rijmt niet alleen leuk, het is nog waar ook.

Deze enkellaarsjes uit de nieuwe collectie van H&M zijn een grote hit.

Lekker vrolijk

Je kunt kiezen voor standaard zwarte enkellaarsjes, maar om dit najaar echt hip te zijn ga je voor laarsjes met een print. Deze laarsjes van H&M zijn zowel online als in de winkel een grote hit. Dat snappen wij wel: de print is fantastisch, de hak is niet al te hoog en de prijs van € 39,99 is ook nog eens heel schappelijk:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.