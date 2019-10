Deze enkellaarsjes mogen dit najaar niet ontbreken in jouw kast

Hoge laarzen zien we dit seizoen overal terug in de winkels, maar de enkellaarsjes zijn en blijven ook nog steeds populair. Toe aan een nieuw paar? Wij hebben de leukste op een rijtje gezet.

Enkellaarsjes staan leuk onder een broek, maar kunnen heel goed onder een (nette) jurk. Ideaal, dus! Dit najaar staan deze laarsjes in alle soorten en maten in de winkel. Enkellaarsjes met dierenprint, stoere veterboots, witte laarsjes of cowboylaarsjes: er is voor iedereen een hip model te vinden. Zoals deze:

Advertentie

Enkellaarsjes met dierenprint

Stoere veterboots

Witte enkellaarsjes

Cowboylaarsjes

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock