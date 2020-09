Met deze enkellaarsjes lijken je benen langer in een wijde jeans

Verruil je deze winter die zo geliefde skinny jeans voor een wat wijder model? Een wijde jeans kun je zowel casual als wat netter dragen en wanneer je daar de juiste laarsjes bij draagt, lijken je benen langer.

De skinny jeans was jarenlang de hipste en populairste jeans, maar nu maakt de wijde, bootcut jeans een comeback. Een comfortabele jeans die je in de winter leuk met een dikke trui of blouse draagt.

Wijde jeans met enkellaarsjes

In de winter en herfst halen we de enkellaarsjes weer uit de kast en combineren we deze het liefst met een jeans. Maar die enkellaarsjes die je altijd droeg met een skinny jeans, doen het wat minder goed onder een wijder model. Want: bij een skinny jeans gaat alle aandacht naar de enkels, het slankste deel van het been. Dat laat je been langer lijken en dat willen we natuurlijk allemaal. Wanneer je ‘m iets korter draagt zie je ook het hele laarsje, wat hetzelfde effect heeft.