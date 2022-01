Esther (56): “Ik zou graag wat meer een wow-vrouw willen zijn”

Esther Sinnige • 56 jaar

• beheerder van een sociaal-cultureel centrum

• 29 jaar getrouwd met Marco

• een zoon en een dochter (29 en 27)

• lengte: 1.83 m

• kledingmaat: 42/44

Esther

“Oorspronkelijk ben ik blond. Dat zou ik best weer willen, maar misschien is dat te saai? Ook is het model al jaren hetzelfde, lekker veilig. ’s Ochtends staat het alle kanten uit, maar met wat water en de föhn breng ik het snel in model. Mijn kleding is vaak vrij standaard, zoals een spijkerbroek met een vest erover om mijn bovenbenen te verhullen. Mijn wens voor vandaag is een transformatie van gewone vrouw naar wow-vrouw.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Esther “Esther had al kort haar, maar door de lok en korte kruin oogde haar gezicht langer dan nodig. Deze pixie haircut staat lekker stoer. En de roodblonde tint kleurt mooi bij Esthers knalblauwe ogen en haar schattige sproetjes. Bij een kort koppie horen duidelijke wenkbrauwen. We hebben ze eerst bijgetekend en daarna met poeder ingekleurd. Ook zie ik graag wat meer make-up bij kort haar. De Ilia Tinted Lip Conditioner maakt Esthers pittige look helemaal af.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Esther “Zwart is Esthers veilige kleur, zoals voor veel vrouwen. Mijn advies: kies in plaats van zwart eens voor donkerblauw. Ook veilig, maar dan wat zachter. Dit model jeans is perfect voor Esther omdat de hoge taille haar prachtige lange benen accentueert. Zo zijn de boven- en onderkant mooi in balans. De wollen jurk straalt een en al vrouwelijkheid uit door het fijne breisel, de kleur en de subtiele omlijsting van Esthers figuur. Wow!”

Jasje € 56,- en top € 32,- (We Fashion), jeans € 24,99 (C&A), enkellaarsjes € 149,95 (Unisa) Jurk met ceintuur € 89,99 (Mexx), corrigerende onderjurk € 89,95 (Prima Donna), panty € 6,- (Hema), laarsjes € 159,90 (Unisa) Rok € 69,95 (Catwalk Junkie), kasjmier V-hals trui € 59,99 (C&A), panty € 6,- (Hema), veterlaarsjes € 89,95 (Tamaris)

Een week later

“Deze dag was een bijzonder leuke ervaring. Mijn haarkleur vond ik jammer genoeg niet echt mooi. Ook mijn omgeving ziet me liever met een ander kleurtje. De coupe zelf vind ik wel leuk en vlot staan, dus dat is een pluspunt. Liselotte adviseerde me om minder zwart te dragen. Daar ga ik zeker mee aan de slag.”

Styling: Liselotte Admiraal, Lisette Benschop (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Jody Teljoarubun, visagie Alina Zuljevic. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA. | Productie: Marije Ribbers.