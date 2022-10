Even lachen: deze foeilelijke designertas kost ruim €1.800

Heeft de inflatie op jou geen effect en heb je dus nog een lekker zakcentje over? Voor nog geen twee ruggen scoor je de onooglijke Balenciaga-chipstas. Zo ziet ‘ie eruit:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door #legend (@hashtag_legend) op 15 Oct 2022 om 3:40 PDT

Echt vs. nep

Het is niet voor het eerst dat Balenciaga vriend en vijand schokt door een absurd prijskaartje te hangen aan een extreem basaal ontwerp. Eerder, in 2017, verschenen modellen op de catwalk met een reusachtige blauwe tas, die schrikbarend veel gelijkenissen vertoonde met de iconische Frakta-tas van Ikea. Die laatste kwam toen met een erg geinige reactie, over hoe een échte Frakta van een neppe te onderscheiden. Je ziet ‘m hieronder:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door ACNE (@acne_family) op 15 Oct 2022 om 3:29 PDT

Pimp my vuilniszak

Volgens Balenciaga was ook de goede oude vuilniszak aan een make-over toe. De wintercollectie van dit jaar bevat daarom een leren exemplaar, verkrijgbaar in twee verschillende kleuren: rood met wit en stemmig zwart. Ben je bereid om €1.840 te zien verdampen, dan hebben we goed nieuws: hij is nog steeds te koop. Dit is ‘m.

Portemonnee van gebruikt toiletpapier

Terug naar de aanstaande voorjaarscollectie. De opvouwbare Lays-clutch, die onlangs zijn opwachting maakte tijdens de Parijse Fashion Week, is tevens gemaakt van kalfsleer. Aspirant-kopers kunnen kiezen uit blauw, geel en rood. Elk exemplaar komt met een rits. En het leukste aan de lancering: Twitteraars steken er veelvuldig de draak mee. Eentje vraagt zich af of Balenciaga misschien met een sociaal experiment bezig is. Nee, sterker nog: hij weet het zeker. Een ander is voornemens een portemonnee van gebruikt toiletpapier voor €300 te gaan verkopen – gewoon omdat het kan. Nog een ander is van mening dat alleen mensen met ‘wormen als hersenen’ in staat zijn om er €1.800 aan te besteden. We kunnen haar niet geheel ongelijk geven.

Balenciaga selling LEATHER LAYS potato chip branded bags for $1800 USD has convinced me that they are ABSOLUTELY a social experiment at this point. pic.twitter.com/b67LFCuSVO — nathan (@868nathan) 12 oktober 2022

Going to fashion some used toilet paper into a wallet and sell it for $300 if anyone is interested #balenciaga #lays pic.twitter.com/9CYQ7PkeLN — Nick Bradley (@Nick2ndstring) 12 oktober 2022

Balenciaga made a lays potato chip bag purse ? Now if you bitches go spend 1800 on that shit, u really have worms for brains😭 — Marci (@marrciiii) 14 oktober 2022

Overigens heeft een Instagrammer de gouden tip voor iedereen die wél van de samenwerking tussen Balenciaga en Lays is gecharmeerd, maar níét bereid is om er haar spaarrekening voor te plunderen. Op AliExpress koop je een soortgelijk accessoire voor een eurootje of drie.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Outpump (@outpump) op 15 Oct 2022 om 3:39 PDT