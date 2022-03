‘Expensive blonde’ is dé haarkleurtrend van lente 2022

Een haarkleurtrend die je op den duur geld gaat schelen bij de kapper.

Vijftig tinten blond

Expensive blonde is een rijke, blonde, warme haarkleur. Of nou ja, eigenlijk een combinatie van verschillende blondtinten middels highlights, lowlights en balayage. “Het is een heel zacht contrast, dus er zijn minder schaduwen in het haar, maar het is niet één vaste kleur”, legt haarstylist Tom Smith uit op Instagram.

Is expensive blonde ook, eh, expensive?

De haarkleurtrend ziet er heel natuurlijk uit, maar het vergt wel wat werk bij de kapsalon - en dus ook wat geld. “Om de look te krijgen, moeten er heel veel fijne highlights en lowlights worden aangebracht voor maximale dimensie en blending”, legt haarstylist Amanda Lee uit aan InStyle. Maar dan kun je wel een tijdje vooruit, wat je op den duur weer geld scheelt: “De kleurvariatie en -techniek is je geld waard, omdat je veel minder last van zichtbare uitgroei hebt en het er veel langer goed uitziet”, vertelt haarkleurexpert Rex Jimieson. Om de drie à vier maanden je haar weer laten bijkleuren is volgens hem genoeg, maar overleg dit altijd ook met je eigen kapper.

Expensive brunette

Maar vóór expensive blonde was er toch echt eerst expensive brunette. Eigenlijk precies hetzelfde idee, maar dan met verschillende bruintinten.

Bron: InStyle