Dít was de extravagante trouwjurk van Melania Trump

Wij zijn dól op trouwjurken! Of het nou de trendy sluikvallende modellen van tegenwoordig zijn, of de enorme poefjurken waar we vroeger in rondliepen. Daarom blikken we regelmatig terug naar de meest bijzondere bruidsjurken van toen. Deze keer: de over de top-trouwjurk van Melania Trump!

Melania en Donald Trump trouwden in 2005 in Florida. De huidige First Lady droeg op haar grote dag een bruidsjurk van Dior, ter waarde van maar liefst 100.000 dollar (bijna 85.000 euro). En zó zag de extravagante jurk eruit:











Bron: Brides.com. Beeld: Facebook, AFP