Libelle Legt Uit: wat is face mist en waar gebruik je het voor?

Face mist is ineens razend populair. We hebben het niet over setting spray waarmee je make-up langer blijft zitten, maar de heerlijk geurende mist die je op elk moment van de dag op je gezicht kunt sprayen. We zochten uit wat het precies is en waarvoor je het gebruikt.

Veel vrouwen hebben de face mist al toegevoegd aan hun beautyroutine. Je gebruikt het voordat je begint met het aanbrengen van make-up en vervolgens kun je het gedurende de dag gebruiken om je gezicht op te frissen. Inmiddels zijn ze verkrijgbaar in talloze geuren. Van rozenwater met hibiscus tot biologische druiven: je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat een face mist van.

Hydrateren en opfrissen

De face mist was in de eerste instantie bedoelt voor het hydrateren en opfrissen van je gezicht. Inmiddels zijn er allerlei varianten die van alles beloven. Denk aan zonbescherming, een mist die helpt tegen veroudering, maar er zijn ook sprays die doordrenkt zijn van ‘kristallenenergie’ waardoor je helemaal zen zou worden. Als kers op de taart is er ook een spray van het merk I’m Outside die beweert dat ze hetzelfde effect geven als een middagje bosbaden.

Juiste ingrediënten

Je moet er maar net in geloven. Dermatoloog Marina Peredo vertelt tegen The New York Times dat zo’n gezichtsspray alleen werkt als het de juiste ingrediënten bevat. Zo is ze zelf een liefhebber van sprays die hyaluronzuur bevatten, een molecuul dat ervoor zocht dat je huid vocht vasthoudt. Verder raadt ze aan om voor een mist te gaan waar vitamine E, glutathion of tripeptide inzit. Die laatste twee zorgen voor het bestrijden van ontstekingen. Een mist waar alcohol inzit, kun je het best vermijden. Die zorgt ervoor dat je huid uitdroogt en dat is natuurlijk het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken.

Libelle’s Julie testte een pillowspray waardoor ze beter zou moeten slapen:

Wil je zo’n spray weleens uitproberen? Dit zijn onze favorieten:

Bron: Nytimes. Beeld: iStock