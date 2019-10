Dit is op dit moment de favoriete jurk van Meghan Markle

Woensdag sluiten prins Harry en Meghan Markle hun royal tour door Zuid-Afrika af. Meghan wist de afgelopen dagen elke dag weer een aantal prachtige outfits uit haar koffer te toveren. Daarmee liet ze duidelijk zien welke jurk haar favoriet is.

Als we naar haar outfits van de afgelopen weken kijken, dan is een ding zeker: dit najaar is de overhemdjurk de favoriete jurk van de hertogin. Tijdens de royal tour droeg Meghan Markle 4 keer zo’n overhemdjurk. Voor de afwisseling koos ze steeds voor een andere kleur en lengte, wat dit model ook zo leuk maakt.

Nooit uit de mode

De overhemdjurk gaat nooit uit de mode, staat iedereen en kun je zowel casual als wat netter dragen. Net zoals Meghan doet:

Ook op zoek naar zo’n overhemdjurk? Wij hebben de leukste voor je op een rijtje gezet:

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Getty