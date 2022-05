Feit of fabel: moet je je foundation op je pols testen?

Er zijn nogal wat mensen die denken dat je je foundation het beste kunt testen op je pols. Het lijkt een goed idee, maar dat is het niet. De huid op je pols is namelijk veel lichter dan die van je gezicht. Toch is het niet gek dat veel mensen het zo doen.

De ondertoon van je foundation testen

Om de juiste tint foundation te vinden, kun je je pols beter niet gebruiken, maar je kunt er zo wel achter komen wat de ondertoon van je huid is. Dit komt omdat je aderen op je pols duidelijk te zien zijn en de kleur ervan kan je vertellen wat de ondertoon is van je huid. Heb je paarse of blauwe aderen? Dan heb je een roze ondertoon. Gele aderen staan voor een gele ondertoon en groene aderen voor een olijfkleurige ondertoon. Dat mensen denken dat je foundation het best op je pols kunt testen, is dus helemaal niet zo gek. Daarbij kan het ook verstandig zijn om de foundation even op je pols te laten zitten om eventuele allergische reacties te peilen.

Waar moet je dan wel je foundation testen?

Je foundation kun je het best testen op je kaaklijn. Breng een beetje foundation aan op je kaak en blend het naar je hals toe uit. Als je het dan niet ziet, weet je dat je de goede kleur hebt. Verder is het ook belangrijk om even in het daglicht te kijken naar de kleur, de lichten in de winkels kunnen nog wel eens een vertekend beeld geven.

Matcht je foundation nog steeds niet? Probeer dan deze hack eens!

Toch nog iets meer hulp nodig? Visagist Carmen weet hoe je de juiste kleur foundation kiest.

Bron: mineralissima.nl, girlscene.nl