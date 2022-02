Femke Kaptein • 48 jaar

• processecretaris

• bijna 30 jaar samen met Toma

• een zoon en een dochter (16 en 13)

• lengte: 1.78 m.

• kledingmaat: 36-38

“Ik heb helaas geen grote bos Barbara Barend-krullen, maar van dat saaie steile peper- en zoutkleurige haar. Om mijn loopbaan een impuls te geven, kan ik wel wat meer uitstraling gebruiken. Ik houd van King Louie en Zilch, maar die merken hebben een duidelijk herkenbare stijl, waardoor ik die outfits niet drie keer per week naar mijn werk aantrek. Ik zou er wel wat gekleder uit willen zien, liefst in items die ik kan combineren.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk : ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Femke “Wat heerlijk, deze make-over met Femke. Ze heeft nog nooit haar wenkbrauwen laten doen, dus ik kan lekker losgaan. Ik heb ook haar haren gekleurd, dus die ietwat grauwe uitstraling heeft plaatsgemaakt voor een fris en fruitig uiterlijk. Ik heb haar lokken warmer en donkerder gemaakt, je hoeft niet altijd lichter te gaan als je ouder wordt. Dat hangt af van je originele haarkleur, je huid en je persoonlijkheid. Als het je staat, spreekt een warme kleur zo veel meer.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Femke “Femke houdt van kleur en wil zich graag klassieker kleden. De trui en paperbagbroek zijn bijna ton sur ton in kleuren die meer uitdrukking geven aan Femkes gezicht, zeker met haar nieuwe haarkleur. De zachte trui past goed bij de stoere broek, de laarsjes zorgen voor een leuke twist. Bij de jurk zijn de grove pofmouwen een mooi detail. De ceintuur geeft net dat beetje pit, zonder zou het al snel tuttig worden.”

Kasjmier trui € 210,- (Notshy), paperbag jeans € 104,95 (Kocca), laarzen met slangenprint € 165,- (Guess), aubergine montuur € 110,- (Pearle) Jurk € 59,95 (Sisters Point), ceintuur € 44,95 (Summum Woman), pumps € 99,99 (Steve Madden), tas € 109,90 (Unisa), pilotenbril € 80,- (Unofficial by Pearle) Blazer € 69,99 (Eksept), top € 89,- (Masai Copenhagen), broek € 59,99 (Eksept by Shoeby), slingback pumps € 39,95 (Zara), transparant montuur € 50,- (DbyD by Pearle)

Een week later

“Ik had niet verwacht dat mijn haar zo donker zou worden, maar wat ben ik er blij mee! Nu heb ik misschien niet een bos Barbara Barend-krullen, ik heb wél de haarkleur! Van top tot teen gestyled voelde ik me in elke outfit een mooiere, stoerdere versie van mezelf. En wat een groot verschil nu mijn wenkbrauwen zijn gedaan. Dat houd ik erin!”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Marcia Rosario da Luz en visagie Caily Zevenbergen. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA. | Productie: Marije Ribbers.