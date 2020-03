‘Flag-dressing': ons koningspaar doet het, Meghan en Kate doen het, maar wat is het?

Koning Willem-Alexander werd vandaag voor de tweede dag op een rij gespot met een rood-witte das en dat is volgens royaltykenner Josine Droogendijk niet toevallig: de kleuren van zijn das komen namelijk terug in de Indonesische vlag, het land dat hij momenteel samen met Máxima bezoekt.

Dit zogeheten ‘flag dressing’ of ‘diplomatic dressing’ is iets wat royals vaak doen als een aardige geste aan het gastland óf juist het bezoekende land. Het is dus eigenlijk een soort van subtiele knipoog naar het andere land.