'Floating french' is de nieuwste nageltrend (en zó lak je die zelf)

Nageltrends komen en gaan, maar de french manicure blijft voor altijd bestaan. Het iconische witte randje aan de bovenkant van je nagel krijgt nu wel een flinke twist.

Volgens beautyexperts wordt de ‘floating french’ het helemaal in het najaar van 2019. Het ziet er dan ook heel gaaf uit.

Floating french

De floating french is volgens lifestylewebsite Popsugar bedacht door Tracey Lee, een nagelstyliste die in Nederland woont. In plaats van het bekende witte streepje van de french manicure, wordt bij de floating french de bovenkant van de nagel compleet doorzichtig gelaten. En daardoor lijkt het alsof de nagel als het ware zweeft.

Zelf lakken

De floating french ziet er misschien ingewikkeld uit, maar volgens Tracey kun je het prima zelf lakken. Met gewone nagellak of speciale gellak. Het is wel belangrijk dat je acrylnagels op je eigen nagels aanbrengt, om goed dat doorzichtige, zwevende effect te kunnen creëren – daar zijn je natuurlijke nagels nu eenmaal te troebel en gelig voor.

Crea bea

Je begint met een roze lak, die je tot net over het midden van de nepnagel aanbrengt. Vervolgens kun je ervoor kiezen of je zoals Tracey een streep met een andere kleur nagellak wilt aanbrengen, of bijvoorbeeld glitters of diamantjes wilt plaatsen op het ‘zwevende’ gedeelte. Wees creatief! Hier kun je stap voor stap lezen en zien hoe je de floating french creëert. Je kunt het natuurlijk ook bij een nagelsalon laten doen.

Libelle’s Chanan testte het verschil tussen normale nagellak en gellak:

