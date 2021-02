Je kunt het je nu misschien nog niet voorstellen als je naar buiten kijkt, maar het gaat écht nog flink sneeuwen vanavond. De combinatie van hevige sneeuwval en stevige wind kan volgens het KNMI voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarom heeft het weerinstituut voor het hele land vanaf 0.00 uur code rood afgegeven.

En daar blijft het niet bij: de GGD heeft namelijk laten weten dat ze morgen alle test- en vaccinatielocaties zullen sluiten vanwege de code rood.

Dit betekent dat zo’n 40.000 mensen een nieuwe afspraak zullen moeten maken. De helft van deze mensen had een testafspraak staan, de andere helft zou een prik krijgen. Waarschijnlijk gaat het niet lukken om al deze mensen op tijd af te bellen, maar GGD-GHOR roept mensen die geen telefoontje krijgen op om niet naar de test- of vaccinatielocaties te komen. “Ook na het weekend zullen wij voor u nog een nieuwe afspraak maken.”

Het begint vanavond in de meeste delen van het land met sneeuwen en vannacht en morgen zal er zeker 10 tot 20 centimeter sneeuw vallen. Omdat er ook nog eens een flink windje staat, kan dit gevaarlijk zijn, zeker voor mensen in het verkeer. Het KNMI waarschuwt daarom voor een zogeheten sneeuwjacht: “Het gaat veel sneeuwen, maar ook hard waaien. Hierdoor zal het zicht enorm slecht zijn en zullen er ook sneeuwduinen ontstaan van soms een halve meter hoog,” zo legt meteoroloog Philippe Schambergen van Buienradar uit.

Code rood

In het binnenland kunnen windstoten van 75 kilometer per uur voorkomen, en aan de kust wel tot 100 kilometer per uur. Oppassen geblazen dus. Zowel Rijkswaterstaat als de ANWB adviseren om beter niet de weg op te gaan. “Tegen sneeuwjacht is bijna niet te strooien of te schuiven,” zo legt Schambergen uit. “Voor de schuivers de hoek om zijn, waait de sneeuw de weg weer op. Het is echt oppassen geblazen, want dit levert gevaarlijke situaties op.”

Daarnaast is er in het zuiden van het land morgenochtend ook nog eens kans op ijzel. “Het kan dan enorm glad zijn op de weg, totdat de ijzel overgaat in sneeuw in het begin van de middag.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty