Het beste van 2 werelden: 'foilyage' is dé haartrend van deze zomer

Na highlights en balayage is er nu ‘foilyage’. Deze nieuwe trend is, zoals de naam al doet vermoeden, een combinatie van die twee verftechnieken.

Het beste van twee werelden, eigenlijk. “Deze techniek zit tussen highlights en balayage in. De foilyage wordt lager ingezet dan highlights en hoger dan een balayage”, vertelt kapster Mariska Stegeman, eigenares van de salon Voor Haar & Hem. Foilyage zorgt net als balayage voor een natuurlijke look, maar wordt niet met de losse hand gezet – zoals bij balayage – maar met folies. Zoals bij highlights dus. Het resultaat is een levendig, gepolijst kapsel dat er gezond uit ziet.

Highlights + balayage = …

De folies houden de hitte vast, wat ervoor zorgt dat het haar sterker oplicht. Daarnaast wordt er preciezer gewerkt met folies. Maar omdat het zo’n natuurlijke techniek is, heb je niet snel last van een zichtbare uitgroei. Het wordt eigenlijk alleen maar mooier naarmate de tijd verstrijkt. Willen we!

Voor elk haar

“Deze techniek is voor jong en oud en kan op iedere haarstructuur worden toegepast. Of je nu krullen hebt of stijl haar; het kan allemaal”, vertelt Mariska, die verschillende trainingen bijwoonde om de haartechniek onder de knie te krijgen. “Wel is het belangrijk om je haar minimaal schouderlengte te hebben. Anders kan er geen mooie overloop in het haar gemaakt worden.”

Voorbereidende werk

Een goed begin is het halve werk, en daarom zal je ook met een paar dingen rekening moeten houden. “Bij deze techniek moet het haar eerst ontkleurd worden. Mijn voorkeur gaat dan uit naar zachte producten voor het behoud van het haar. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het haar in goede gezondheid is voordat je een foilyage laat zetten.”

En zo ziet dat er dan uit:

