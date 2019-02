Na het zien van deze foto's wil je zo snel mogelijk de haartrend van 2019 laten aanmeten

Driewerf hoera want de korte pony is terug. Oké we weten: een pony nemen is gewaagd en vergt veel onderhoud, maar wat staat dit kapsel toch hip.

Misschien nemen we je twijfels iets meer weg als we zeggen dat het onderhoud nog wel meevalt, omdat-‘ie dit keer kort mag. Het zal dus niet zo snel gebeuren dat je lokken voor je ogen hangen.

Advertentie

En die korte pony’s zijn dan ook weer onder te verdelen in een ‘gordijntje’ en de zogeheten ‘baby bangs’. We hebben genoeg inspiratie met verschillende kleuren en lengtes, en dat toont dus aan dat een pony écht bijna voor iedereen kan.

Gordijntje

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door E d o (@edosalonandgallery) op 11 Jun 2018 om 2:03 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door behindthechair.com (@behindthechair_com) op 20 Jun 2018 om 7:41 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Convict Cutters (@convict_cutters) op 3 Feb 2019 om 4:59 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door behindthechair.com (@behindthechair_com) op 24 Mei 2018 om 6:23 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ashleehendersonhair ❤️. . .✂️ (@ashleehendersonhair) op 30 Jan 2019 om 10:39 (PST)

‘Baby Bangs’

Voor de vrouwen met lef:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door E d o (@edosalonandgallery) op 15 Jul 2018 om 9:39 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door E d o (@edosalonandgallery) op 28 Jul 2018 om 9:00 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Claire (@porcelainandperfect) op 3 Feb 2019 om 5:27 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lo Shabino (@classiclois_hairstylist) op 30 Jan 2019 om 5:10 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door tegan lee seymour ✭ (@teegly) op 5 Jan 2019 om 1:42 (PST)

En ja hoor: krullen kun je nog prima blijven draaien in je korte kapsel. Namelijk zo:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: beautify.nl. Beeld: iStock