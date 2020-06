Hoe draag je foundation tijdens de warme zomerdagen?

Een zongebruinde huidskleur die niet meer matcht met je foundation of de zweetdruppels die langs je gezicht lopen door de laag make-up: foundation in de zomer is vaak geen pretje. Toch wil je in de zomer misschien wel een glowy huid of meer dekking.

Gelukkig gaan make-up en tropische zomerdagen wél samen, mits je de juiste techniek gebruikt.

Gezichtsolie

Visagist Dominic Skinner tipt bij Goodhousekeeping gezichtsolie voor een mooie glans op de huid: “Ook omdat het me aan vakantie doet denken. Ik doe een beetje op m’n wangen, tussen de wenkbrauwen en de lippen. Ik hou van een glanzende, frisse look.” De olie verkoelt het gezicht in de zomer volgens de visagist en zorgt ervoor dat je je foundation het hele jaar door kunt gebruiken.