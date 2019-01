Oeps, maak jij deze fout tijdens het epileren van je wenkbrauwen ook?

De vorm van je wenkbrauwen zijn heel bepalend voor je gezicht. Je kunt er daarom dus maar beter voor zorgen dat ze er altijd goed uitzien. Hoe? In eerste instantie door vooral níet deze fout te maken.

Op het moment dat je overgaat op het plukken van je wenkbrauwen, komen daar hoogstwaarschijnlijk een pincet en een vergrotende spiegel aan te pas. En daar kun je de volgende keer toch beter twee keer over nadenken.

Doe ‘m weg

Door het gebruik van een vergrotende spiegel tijdens het epileren, heb je namelijk niet meer de verhouding van je wenkbrauwen ten opzichte van je gezicht door. Denk je het resultaat te hebben van prachtige dikke wenkbrauwen (want geef toe, in zo’n vergrotende spiegel lijken ze altijd heerlijk vol), zijn het in werkelijkheid twee flinterdunne lijntjes boven je ogen.

Ingegroeide haartjes

Daarnaast heb je de kans dat je gaat ‘over-plukken’ bij het gebruik van zo’n spiegel. Je ziet elk haartje, en plukt dus misschien ook de haartjes weg die nog helemaal niet klaar waren om weggehaald te worden. Dat kan onder andere leiden tot ingegroeide haartjes.

Oplossing

Gelukkig is die simpel. Doe een stap naar achteren als je voor de spiegel staat, en observeer van een afstandje welke opvallende en wilde haartjes weggehaald moeten worden. Haren die klaar zijn om weggehaald te worden, zullen daarbij makkelijk loslaten na één keer trekken. Laat het haartje niet los, laat deze dan nog even zitten. Succes!

