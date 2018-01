De foutste schoen uit de jaren '90 is nu hipper dan ooit

Als je denkt aan de jaren ’90 dan zul je al gauw denken aan plateauzolen.

En ja, die zijn dus weer behoorlijk hip.

Goed zoeken

Volgens kenners zijn de Buffalo’s helemaal terug van weggeweest. Twintig jaar na de grote hype van het schoenenmerk wordt er opnieuw een Buffalo uitgebracht. Modekenners zijn fan – vooral van de zool die wel twintig centimeter hoog is. Ze zijn er in de kleuren zwart en wit, in een hoog en een laag model en kosten rond de 200 euro. Momenteel zijn de schoenen nog erg exclusief en maar in een paar winkels in Engeland en België te krijgen.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock