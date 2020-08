De klassieke bob was leuk, maar nu zijn we wel weer toe aan een nieuwe variant. We stellen je voor aan de Franse bob.

De Franse bob is nog een stukje korter met haar dat reikt tot aan de kin in combinatie met een volle pony.

Tijdens de lockdown lijkt de trend z’n intrede te hebben gemaakt. Toen de kapsalons weer open mochten, renden vrouwen massaal naar de kapper om de schaar er rigoureus in te zetten. De Franse bob is draagbaar, makkelijk te verzorgen en oogt heel romantisch. En niet geheel onbelangrijk: het is hartstikke hip. Durf jij het aan?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ~Marta~ (@martafontana10) op 4 Aug 2020 om 12:19 (PDT)