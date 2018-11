Dít is de functie van de lusjes op de schouders van je jas

Overal, maar dan ook echt overal wordt over nagedacht. Elk zakje, stofje én elk lusje op bijvoorbeeld een jas zit daar met een reden. Dat lusje bijvoorbeeld, dat heeft dus gewoon een functie.

Je ziet het tegenwoordig vaak terug bij leren jasjes en bijvoorbeeld trenchcoats: de lusjes op de schouders. Wij dachten dat deze lusjes er gewoon voor de sier zaten om het jasje een wat stoerder uiterlijk te geven, maar niets is minder waar. Deze lusjes hebben een functie.

Eyeopener

De Britse Francheska Horsburgh deelde op Twitter een foto van een jasje en legde daarbij uit dat die lusjes op de schouders bedoelt zijn om je tas op zijn plaats te houden zodat je tas niet naar beneden valt. En dat is voor veel mensen een eyeopener, want het bericht heeft inmiddels al meer dan 167.000 likes. Wist jij dit?

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s

— Francheskahorsburgh (@Francheskahor6) 29 oktober 2018