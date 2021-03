Zo maak je je garderobe lenteklaar zónder nieuwe kleding

We hebben net een paar zalige lentedagen achter de rug en als het aan het zonnetje ligt, duurt het niet lang voordat we zonder jas naar buiten kunnen. Goed weer vraagt om nieuwe outfits, maar ligt er nog wel leuke kleding in je kast? TikTok komt met dé oplossing: upcyclen.

Huispak

Laten we eerlijk zijn, werken was nog nooit zo comfortabel sinds de coronapandemie. Strakke panty’s en kleding waar je alleen maar in kan zweten, hebben plaatsgemaakt voor joggingbroeken en hoodies. Niemand die je ziet, toch? Mocht je jouw huispak beu zijn, vergeet dan niet dat je het gemakkelijk kunt upcyclen.

Dit is wat je moet doen: je koopt textielverf voor in de wasmachine (dat kost nog geen tientje), je maakt je huispak nat, legt het in je wasmachine, plaatst een wasdopje textielverf daarbij en wassen maar! Voor je het weet, werk je niet in een wit, maar in een chocoladebruin huispak.

Kraagje

Deze trend is niet alleen handig voor het maken van nieuwe kleding, je kan er ook makkelijk je oude kledingstukken mee opfrissen. Soms heb je vlekken op het kraagje van je T-shirt die er niet meer uitkrijgt. Heel vervelend, want het shirt in kwestie ziet er verder nog prima uit. Gelukkig heeft TikTok ook daar een oplossing voor.

Avocado

Dol op de tie-dye trend uit de jaren ’70? Die is terug van weggeweest. Alles wat je nodig hebt is water, de juiste verf en elastiekjes. Maar wist je dat de avocado ook een geschikt middel is voor tie-dye? Houd je pen in de aanslag en let goed op, want zó upcycle jij je favoriete witte shirt met avocadoschillen.

Telefoon

Een ander probleem waar veel mensen tegenaan lopen, is waar je in hemelsnaam je telefoon moet laten tijdens het sporten. Zeker als je een rondje wilt hardlopen. Ook daar heeft het internet een envoudige oplossing voor. Maak er ook meteen eentje voor je zus, man of vriendin, want: je moet hiervoor afscheid nemen van een sok.

Tekst: Naomi Griep. Beeld: Getty Images.