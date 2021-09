Gebrek aan déze vitamine zorgt ervoor dat je haar sneller grijs wordt

Vroeg of laat worden we allemaal grijs door veroudering, daar is niet veel aan te doen. Natuurlijk kun je je lokken verven, maar het wordt onder vrouwen steeds populairder om je grijze haar juist te omarmen.

Grijze haren

Zit je nou niet te wachten op nog meer grijze haren? Dan is het goed om te weten dat het gebrek aan een bepaalde vitamine de vergrijzing van je haar kan versnellen. Het gaat hier om vitamine B12.

Onderzoek

Een studie gepubliceerd in het International Journal of Trichology (IJT), een Indiaas tijdschrift van de Hair Research Society of India, deed onderzoek naar de oorzaken van vroegtijdig grijs wordend haar.

Vitaminetekort

De onderzoekers kwamen erachter dat mensen die vroegtijdig grijs haar kregen, vaak kampten met een vitamine B12-tekort. Wil je die grijze haren het liefst zo lang mogelijk tegengaan? Dan is het dus zaak om ervoor te zorgen dat je voldoende vitamine B12 binnenkrijgt.

Nog meer voordelen

Dit is niet de enige reden waarom het belangrijk is om geen vitamine B12-tekort te hebben. Deze vitamine is bijvoorbeeld ook erg belangrijk voor de stofwisseling en voor je algehele energieniveau.

Supplementen

Vitamine B12 haal je hoofdzakelijk uit vlees, vis en zuivelproducten. Maar je kunt natuurlijk ook supplementen slikken. Het bijslikken van vitamine B12 wordt vaak aangeraden aan mensen met een vegetarisch of veganistisch dieet. Voor hen zijn er ook veganistische varianten van deze vitamine te koop.

Bron: Freundin.