Gebruik je voor het eerst retinol in je huidverzorging? Maak dan niet déze fout

Zo zou je retinol niet moeten gebruiken in combinatie met bepaalde ingrediënten - welke dit zijn lees je hier, maar speelt het moment waarop je het ingrediënt aanbrengt ook een belangrijke rol.

De werking van retinol

Retinol is een retinoïde - een vorm van vitamine A - die vaak voorkomt in huidverzorgingsproducten. Het heeft de kracht om huidvernieuwing te versnellen, rimpels, fijne lijntjes en pigmentvlekjes te vervagen en zo te zorgen voor een stevigere, gladdere en egalere huid. Daarnaast kan retinol ook helpen bij het verminderen van de uiterlijke tekenen van acne door verstoppingen in poriën door dode huidcellen te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen bij retinol

Voordat je aan de slag gaat met retinol kan het echter goed zijn om je huid hierop voor te bereiden. Om retinol te tolereren, moet de huid namelijk eerst over zogenaamde retinoïden-receptoren beschikken. Deze receptoren bestaan uit eiwitten die van nature aanwezig zijn in de huid als je deze met zorg behandelt, en die zowel de opname als de werking van retinol stimuleren. Ook is het verstandig om het gebruik van retinol langzaam op te bouwen. De exfoliërende werking van het ingrediënt kan er namelijk voor zorgen dat je huid geïrriteerd raakt, uitdroogt of zelfs ontsteekt.

Niet aanbrengen op een vochtige huid

Als je de juiste voorzorgsmaatregelen hebt getroffen, is het tijd om het product met retinol aan te brengen. Een fout die door veel mensen wordt gemaakt, is dat zij dit doen op een vochtige huid. Dit is niet verstandig, omdat de vochtige huid producten makkelijker absorbeert dan wanneer deze droog is. In het geval van vochtinbrengende crèmes of serums werkt dat juist in je voordeel, omdat deze een voedende werking hebben, maar bij sterke ingrediënten als retinol werkt het vaak averechts. Het ingrediënt is namelijk al sterk genoeg van zichzelf, waardoor het aanbrengen ervan op de vochtige huid kan resulteren in retinolschade.

Herstellen van retinol schade

Hoewel je altijd beter kunt voorkomen dan genezen, kan het gebeuren dat je ondanks bovenstaande voorzorgsmaatregelen en tips alsnog retinolschade oploopt. In dat geval is het verstandig om het gebruik van andere actieve ingrediënten, zoals toners, zuren en exfoliërende scrubs, even links te laten liggen. Ook is het verstandig om tijdelijk geen producten te gebruiken met geurstoffen, omdat deze eerder een reactie van de huid veroorzaken wanneer je huidbarrière al is aangetast. Breng in plaats daarvan je huidverzorgingsroutine terug naar slechts twee basisstappen: reinigen en hydrateren. Op die manier zal je huid snel weer de oude zijn.

Bron: Purewow