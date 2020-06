Lang niet iedereen heeft deodorant nodig: zó test je dat bij jezelf

Ergens in de puberteit komt het moment dat het wegens niet zo heel aangename geurtjes verstandig is om deodorant te gebruiken. Vanaf dat moment stoppen we daar eigenlijk niet meer mee – maar is dat wel nodig?

In en rond de oksel bevinden zich verschillende soorten bacteriën. Bacteriën met een neutrale geur en ook bacteriën die voor vieze geurtjes zorgen. Maar niet iedereen heeft evenveel van beide bacteriën. Daarom heeft de een ook sneller last van een zweetgeur dan de ander.