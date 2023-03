Geen grijs haar? Dít zijn de voor- en nadelen van zilvershampoo

Heb je wit, grijs of blond haar? Grote kans dat je dan al eens zilvershampoo uitprobeerde. Zilvershampoo heeft paarse of blauwe pigmenten, wat ongewenste gele (in het geval van paars pigment) en oranje tinten (bij blauw pigment) neutraliseert. Feitje: het paarse pigment in zilvershampoo is vaak afkomstig van lavendel.

Sulfaten

Helaas bevatten zilvershampoos ook vaak sulfaten om je haar te reinigen. Behalve je haar, reinigen deze ook natuurlijke oliën, zoals talg, iets wat je huid en haar juist soepel houdt. Ook kunnen sulfaten de haargroei verstoren. Er zijn inmiddels gelukkig wel steeds meer shampoos zonder sulfaten verkrijgbaar.

Uitdroging

Heb je geen grijs haar en wil je enkel de gele of oranje gloed in je haar neutraliseren? Om uitdroging en kleurvorming te voorkomen, wordt dan aangeraden om je haar wassen met zilvershampoo te beperken tot één keer per week. Voor een grijze tint kun je de shampoo twee tot drie keer per week gebruiken.

Merk je dat je last hebt van droog haar na het wassen met zilvershampoo? Gebruik dan achteraf een conditioner of haarmasker met verzorgende ingrediënten.

Zilvershampoo is duurder

Zilvershampoo is relatief duurder dan andere shampoos. Een rondje door de drogist leert dat je voor een ‘gewone’ shampoo €3,99 betaalt, terwijl je voor een zilvershampoo van hetzelfde merk al snel €8,59 neerlegt (voor dezelfde hoeveelheid). En dan laten we de duurdere merken die verkrijgbaar zijn bij kappers en haarstylisten nog achterwege.

Meer tijd

Even snel je haren wassen is er met zilvershampoo niet bij. Deze heeft namelijk tijd nodig om in te trekken, afhankelijk van het merk en het gewenste resultaat. Zilvershampoo van de drogist heeft minder kleurpigment en heeft daardoor meer tijd nodig om in te trekken, soms wel tot 10 minuten. Lees de verpakking om het precies te weten. Is het in de tussentijd wel mooi tijd voor die scheerbeurt.

Paarse gloed?

Ben je bang dat het paarse pigment in zilvershampoo een paarse gloed achterlaat? Volgens Cosmo Hairstyling hoef je hier bij goed gebruik niet bang voor te zijn. Alleen als je zilvershampoo te lang laat intrekken, kan een paarse gloed ontstaan, maar deze verdwijnt na ongeveer twee wasbeurten gewoon weer.

Gele gloed

Het grote voordeel van zilvershampoo is natuurlijk dat je blonde lokken er mooi en koel uitzien, zonder gele ondertoon.

Misschien denk je bij het lezen van dit alles: ik hóud juist van die warme of gele gloed. Laat je dan vooral niet tegenhouden en kies juist voor een shampoo voor blond haar met een keur als ‘honing’ of ‘karamel’.

Zilvershampoo houdt je grijze, blonde of witte lokken mooi koel. In onderstaande video zie je welke zilvershampoo het beste is voor jouw haar.

Bron: Haarshop.nl, Bono.nl, Cosmohairstyling.com