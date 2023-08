Geen wimperkruller bij de hand? Zó los je dat op

We leggen je hieronder uit hoe je dit het beste kunt doen.

Schade door wimperkruller

Als je een wimperkruller verkeerd of te ruw gebruikt, dan kunnen je wimpers hierdoor beschadigen of zelfs afbreken. Ook is het goed om te letten op de twee strips van siliconen. Zijn deze strips versleten? Dan is het goed om er nieuwe strips op te zetten of een nieuwe wimperkruller aan te schaffen.

Simpel en goedkoop

Heb je geen zin om risico te lopen? Dan is er ook een andere manier om je wimpers te krullen, zonder het gebruik van een wimperkruller. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een theelepel.

1. Giet warm water (let op, niet kokend) in een kopje en dompel het theelepeltje er ongeveer een halve minuut in.

2. Plaats dan de achterkant van het lepeltje tegen je ooglid, gelijk met je bovenste wimpers.

3. Gebruik je vingers om je wimpers tien seconden tegen de lepel te houden.

Voilà, binnen een handomdraai zijn je wimpers weer gekruld!

Je wimpers langer en mooier maken kan óók met mascara:

Bron: Maybelline