De beste olie voor een zuivere huid koop je stiekem voor nog geen 2 euro

Als je last hebt van onzuiverheden in je gezicht dan is dat soms iets waardoor je je onzeker voelt. Maar nu is er iets gevonden in de cosmeticawereld wat écht helpt.

Libelle’s Tessa probeerde de ‘almond’-huidolie van de Kruidvat uit, en ja, dit werkt dus écht.

“Ik heb best wel lang last gehad van verstoppingen en pijnlijke bultjes in mijn gezicht en rond mijn kaaklijn. Een vriendin vertelde dat ze altijd amandelolie op haar gezicht smeert, twee keer per dag, en dat dat helpt tegen oneffenheden en bultjes. Bij de Kruidvat vond ik er een van de Originals-lijn, die je al voor 1,99 euro mee naar huis neemt. Deze is speciaal bedoeld voor het gezicht. Ik dacht, hop, I’ll give it a try.”

“Ik smeer het nu elke ochtend op, voordat ik mijn dagcrème aanbreng, en iedere avond, net voordat ik ga slapen. Je kunt na de olie gewoon je normale crèmes opsmeren of je opmaken. De olie is niet vet, het trekt gelijk in en je huid voelt er juist heel zacht door. Nu kan het uiteraard aan meer dingen liggen, maar sinds ik dit gebruik, heb ik vrijwel geen last meer gehad van een ‘moeilijke’ en onzuivere huid. Voor dit geld raad ik het daarom echt iedereen aan, om de huidolie in de zoete smaak ‘almond’ van Kruidvat eens te proberen.”

“Nog een voordeel: je gebruikt maar een paar druppels per keer, waardoor je ontzettend lang met één flesje kunt doen. Bij mij staat ‘ie zeker weten al wekenlang op mijn badkamerkastje en daar blijft ‘ie voorlopig; mijn gezicht wil niet meer zonder. Zeker met dat mooie weer kan je huid wel wat extra zachtheid en voedende ingrediënten gebruiken. Gauw halen, voordat ‘ie overal is uitverkocht!”

Beeld: Redactie Libelle.nl